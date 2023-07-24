В Нацмузее открывается выставка «Живое наследие Беларуси»

Завтра, 25 июля, в Нацмузее РТ открывается выставка традиционной белорусской культуры «Живое наследие Беларуси».

Экспозиция через демонстрацию народного костюма и промыслов раскрывает характерные особенности белорусской традиционной культуры всех шести регионов страны – Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей, сообщает пресс-служба Нацмузея РТ.

Основными материалами, которые использовали белорусские мастера в своей работе, были лен, солома, глина, лоза, шерсть и другие. Поэтому наиболее значимыми видами народных ремесел являлись ткачество и вышивка, бондарное и гончарное дело, резьба по дереву, валяние, изготовление разнообразных изделий из соломы, лозы и бересты.

Выставка традиционной белорусской культуры откроется в Национальном музее РТ 25 июля в 14.00 и продлится до 17 сентября.

