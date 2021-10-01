В национальном парке «Нижняя Кама» пересчитают птиц

В национальном парке «Нижняя Кама» с 25 сентября по 3 октября проводятся Международные дни наблюдений птиц. Специалисты организуют беседы, занятия, викторины, посвященные птицам, обитающим в лесах и на лугах нашей полосы, также проводятся наблюдения за пернатыми. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

Главная задача дней наблюдений — переписать всех птиц, встреченных за определенный промежуток времени в разных точках Евразии и направить результаты наблюдений в национальные координационные центры этой акции. Птиц считают дети и взрослые, орнитологи-профессионалы и просто любители природы. Результаты такого массового одновременного учета имеют большое научное значение. В последние годы чемпионский титул дней наблюдений получают жители России.

Представители национального парка «Нижняя Кама» приглашают жителей Татарстана участвовать в акции 2 и 3 октября.

«Даже если вы до сих пор не увлекались птицами, присоединяйтесь к любителям пернатых. Если у вас нет времени, чтобы выехать на природу, можно отправиться в городской парк. Если вы не городской житель, выйдите на улицу и посчитайте птиц в поле вашего зрения. Можно считать их даже из окна автобуса», — призывают работники национального парка.

Для того чтобы наблюдения вошли в международный банк данных, надо указать свое имя и почтовый адрес, точное место, где прошли наблюдения, дату и время, перечислить названия встреченных видов с указанием числа птиц каждого вида, а также отметить, сколько видов птиц были незнакомы. Результаты своих наблюдений необходимо передать на www.biodat.ru до 3 октября 17.00.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ходе «осенней переписи» в Татарстане насчитали более 12 тыс. лосей.