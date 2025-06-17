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Общество 17 июня 2025 13:06

В национальном парке «Нижняя Кама» фотоловушки зафиксировали бурого медведя

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В национальном парке «Нижняя Кама» фотоловушки запечатлели бурого медведя, предположительно в возрасте 3-4 лет. Об этом сообщают «Челнинские известия».

По информации заместителя директора по научной работе национального парка Юлии Лукьяновой, в течение трех дней зверь находился в одном из кварталов Большого Бора, после чего перестал попадать в объективы камер.

Лукьянова подчеркнула, что, несмотря на внешнюю неуклюжесть, бурый медведь обладает высокой скоростью передвижения – до 50 км/ч, отлично плавает, умеет совершать большие прыжки и подкрадываться к добыче практически бесшумно.

«Бурый медведь обладает большой силой, способен быстро убить даже крупное животное и человека», – добавила она.

В связи с появлением хищника сотрудники парка настоятельно рекомендуют временно отказаться от посещения лесов, особенно тем, кто занимается сбором ягод и грибов. Специалисты напоминают: бурый медведь – это потенциально опасный хищник, и контакт с ним может обернуться трагедией.

#медведь #национальный парк нижняя кама
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