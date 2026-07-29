В Национальном музее Татарстана запустят проект «Час культуры в бизнесе»

Комитет по культуре Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана совместно с Национальным музеем РТ запустил проект «Час культуры в бизнесе». Первая встреча в его рамках пройдет 29 июля в конференц-зале музея.

Организаторы отмечают, что проект создан для предпринимателей, которые сталкиваются с высоким уровнем нагрузки и стрессом в работе. Встречи будут посвящены тому, как искусство помогает справляться с эмоциональным напряжением, находить новые смыслы и смотреть на привычные задачи с другой стороны.

Фото предоставлено организаторами

Премьерой проекта станет творческая встреча с турецкой художницей Айгуль Окутан из Стамбула и выставка ее работ.

Айгуль Окутан – художник, фотохудожник и куратор международных проектов. Ее творчество объединяет турецкую культуру и традиции российского академического художественного образования. За карьеру она провела 14 персональных выставок живописи и фотографии в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Стамбуле и Елабуге, а также участвовала более чем в 60 выставках в России, Китае, США, Турции, Болгарии, Франции, Италии и Казахстане.

Автором и художественным руководителем проекта выступает Гузель Абульханова.

Первая встреча «Часа культуры в бизнесе» состоится 29 июля в 18:00 в конференц-зале Национального музея Республики Татарстан.