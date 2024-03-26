В Национальном музее Татарстана прошел гала-концерт фестиваля «В мире музыки и сказки»

Фото: Жамиля Салимгареева

В Национальном музее Республики Татарстан прошел гала-концерт фестиваля «В мире музыки и сказки». Фестиваль проходит в Казани с 18 по 26 марта. Авторы проекта – заслуженные артистки РТ и руководители камерного оркестра «Ренессанс» Анастасия и Лидия Илюшкины.

«Фестиваль объединяет людей своим добрым посылом. Музыка и сказка доступны в нашей жизни, и через них мы можем быть друг к другу ближе» — поделилась Лидия Илюшкина.

Членами жюри фестиваля стали детский писатель Вадим Жижанов, заслуженный юрист РТ Виктор Гуревич, заслуженная артистка РТ Регина Валиева и заслуженный работник культуры РТ Татьяна Бренинг.

«Это большой праздник для ребят. Они выступают с удовольствием, они любят сказки. Так мы приучаем их совместно выступать, устраивать праздники, участвовать в творческих вечерах. Это всегда помогает детей воспитывать, приучает их к умению общаться и творить. Я буду оценивать творческие всплески, яркость, артистизм и даже просто смелость. Некоторые участники — очень маленькие детки. Для них это большой подвиг!» — объяснила Татьяна Бренинг.

Ещё до начала концерта по всему музею были слышны звуки скрипки и фортепиано. Юные участники активно репетировали перед ответственным выступлением. Сам зал располагал к творческому раскрепощению, первым шагам на музыкальном поприще. Как отметили организаторы мероприятия, помещения Национального музея отличает невероятная акустика и уютная для маленького музыканта сцена.

Позади сцены шла видеопрезентация картин за авторством школьников и студентов художественных учебных заведений.

«Специально для фестиваля были созданы эти работы. В студии творческого развития „Ритм“ мы рисовали картины в технике масляной живописи, гуаши, акварели. На всемирном фестивале молодёжи в городе Сочи была создана коллективная работа участников из разных стран. Кто-то рисовал портреты, кто-то рисовал Чебурашку, символ фестиваля. В основном рисовали флаги своей страны», — добавила руководитель выставки, член Союза художников России Полина Илюшкина.

Во время фестиваля прозвучали вариации Грановского на тему Моцарта, «Бурре» и «Аллегретто», а также прошли чтения стихов Вадима Жижанова и «Красной ромашки» Мусы Джалиля.

«Творчество помогает жить. Если есть творческое начало, то человек всегда будет заниматься любимым делом. Здорово, что дети здесь выступали под руководством оркестра „Ренессанс“. Я думаю, что в следующем году дети соберутся в таком составе и покажут свои новые достижения. Счастливого вам детства!» — поздравил участников фестиваля Вадим Жижанов.

Участие приняли дети со всего Татарстана, приглашённые гости из Ирана и уже сложившиеся музыканты. Важной частью концерта стало творчество композитора Арнольда Бренинга, чьи произведения в исполнении его дочери Татьяны Бренинг и авторов фестиваля Анастасии и Лидии Илюшкиных завершили фестиваль.

Фестиваль проходит с 2005 года. Его главная цель — раскрытие потенциала юных исполнителей при участии уже сложившихся музыкантов. Дети — частые гости на концертах «Ренессанса», а на таких мероприятиях у них появляется возможность выступить вместе со своими творческими вдохновителями.

Жамиль Салимгареев