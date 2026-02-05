Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завтра, 6 февраля, в полдень в Национальном музее Татарстана пройдет День науки под названием «Ключи к пониманию мира». В честь праздника в музее состоится ряд творческих мероприятий, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

С 12 до 13 часов гостей праздника ожидает образовательная программа «Открываем новые миры». В рамках интерактивной программы можно будет увидеть тайны прошлого, посмотреть, как научные знания оживают в реальных исторических событиях, узнать больше о научных открытиях и культурных сокровищах. Гостей также ждут исследования экспонатов.

До 14 часов по музею будет проходить тематическая экскурсия «Второй в России: Императорский Казанский университет и его вклад в развитие российской науки». Посетители смогут ознакомиться с дореволюционным периодом в истории Казанского университета.

Через судьбу музейных экспонатов гости музея узнают не только об истории самого университета, но и о связанных с ним выдающихся ученых и студентах, поймут отличие современного университетского образования от дореволюционного, а также узнают, каково было место Казанского университета в жизни России.