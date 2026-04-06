В Национальном музее Татарстана появится выставка, посвященная исламу в России

Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир» совместно с Национальным музеем Татарстана готовит выставку, посвященную исламу в России. Об этом на информационной встрече руководства Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» с послами государств-членов Организации исламского сотрудничества сообщил помощник Раиса РТ Марат Гатин.

«При поддержке Группы Национальный музей Республики Татарстан совместно с Музеем Востока и Фондом Марджани прорабатывают запуск музейной экспозиции "Райские сады", посвященной российскому исламу», – рассказал он.

В этом году Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир» отмечает свое 20-летие. За эти годы диалог между Россией и Исламским миром доказал свою состоятельность, заявил Гатин.