В Национальном музее Татарстана отпразднуют Международный женский день

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Международный женский день, 8 марта, в Национальном музее Республики Татарстан пройдет цикл праздничных мероприятий «Алтын хатын». Об этом рассказали в пресс-службе культурного учреждения.

Утром в стенах Нацмузея РТ состоятся многочисленные мастер-классы. Среди них – «Вдохновение для мамы», где можно сделать подарок своими руками, и «Бумага своими руками», где гости освоят древнее искусство изготовления бумаги и научиться делать открытки самостоятельно.

Посетители мастер-класса «Татарские украшения» смогут сделать традиционное украшение и забрать с собой готовое изделие.

На мастер-классе «Арабская каллиграфия» будут изучать арабские буквы, работу с чернилами и калямом.

С 12.30 по 13.15 состоится театрализованная экскурсия «Женские штучки»: посетителей ждет прогулка по музею с героями разных времен, которые расскажут о быте, моде и женской судьбе

С 13.00 до 14.00 гости смогут услышать лекцию «Национальный костюм как носитель культурного кода» от эксперта в области моды Джаннат Мингазовой. Специалист расскажет, как традиционный костюм трансформируется в духе современного дизайна.

С 14.00 до 15.30 продлится лекция «Между подиумом и окопом». Там можно будет узнать, как Гражданская и Великая Отечественная войны изменили моду навсегда.

Кроме того, с 16.00 до 17.00 в музее состоится концерт «Весенние мелодии».

Накануне Международного женского дня, 7 марта, в музее Боратынского (ул. Горького, 25/28) в 15.00 пройдет экскурсия «Боратынские: история любви». На ней посетителям расскажут о романтической судьбе Николая Боратынского и Ольги Казем-Бек.

В Литературном музее Тукая (ул. Габдуллы Тукая, 74) 8 марта тематическая экскурсия «Женщины в окружении Габдуллы Тукая». На 10.00 намечено мероприятие на русском языке, на 14.00 – на татарском.