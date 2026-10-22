В Национальном музее Татарстана открыли выставку об истории отечественного кино

Выставка «Путем кинопленки» Государственного центрального музея кино открылась в Национальном музее Республики Татарстан. Экспозиция рассказывает об истории российского кинематографа с начала XX века до постсоветского периода и будет работать до 16 декабря 2026 года.

В экспозиции представлено около 400 предметов из фондов двух музеев. Среди них – киносъемочный аппарат «Патэ-камера» начала XX века, костюмы из фильмов «Герой нашего времени», «Москва слезам не верит», «Орда» и «Трудно быть богом», а также подлинные эскизы декораций к картине «Ирония судьбы, или с легким паром!».

Отдельный раздел посвящен военной кинохронике. Посетители увидят погон фронтового оператора лейтенанта А. А. Крылова, пробитый осколком авиабомбы во время съемок освобождения Вильнюса в июле 1944 года. Также на выставке представлен «Оскар», полученный за фильм «Разгром немецких войск под Москвой» (1942).

Фонды Национального музея Татарстана представлены стереоскопическим проектором «Таксифот» начала XX века, кинопроектором «Патэ-КОК» 1910-х годов и материалами, связанными с региональным кинематографом. Среди них – фрагменты фильмов «Советская Татария», «Ленин в Казани» и «Товарищ Камай», а также экспонаты, посвященные Казанскому международному фестивалю мусульманского кино «Золотой минбар».

Экспозиция показывает, как исторические события и общественные изменения влияли на развитие отечественного кино, его визуальный язык и способы отражения действительности.

Выставка работает в Графитовом зале Национального музея Татарстана. В рамках проекта также запланированы лекции, кинопоказы и мастер-классы. Проект реализуется в рамках национального проекта «Семья».