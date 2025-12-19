В Национальном музее Татарстана открылась выставка «Художественный металл Урала»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Национальном музее Республики Татарстан в рамках межмузейного сотрудничества сегодня открылась выставка «Художественный металл Урала» о прикладном искусстве, воплощенном в металле XVIII–XIX веков.

Выставка представила коллекцию Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера, основанного в 1870 году.

Коллекция насчитывает более 1200 образцов художественной продукции 15 металлургических заводов Урала.

Среди самых ярких экспонатов выставки можно увидеть чугунные отливки знаменитых Каслинского и Кусинского заводов, Нижнетагильские лаковые подносы, отражающие народные мотивы, меднолитую пластику, сохраняющую традиции древнерусского искусства, а также медную посуду XVIII–XIX веков, произведения искусства, сочетающие блеск металла и мастерство гравировки, включая рамку для фотографий «На току» 1948 года, малотиражные высокохудожественные изделия, такие как скульптура «За книгой» (1950-1960-е гг.), а также значимый для Урала монументальный образец – скульптуру «Тыл – фронту» авторства Л. Н. Головницкого.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Выставка «Художественный металл Урала» демонстрирует, как уральские заводы, основанные еще в эпоху Петра I для нужд военного ведомства, стали центрами высокохудожественного мастерства.

Старший научный сотрудник Свердловского областного краеведческого музея и автор выставки Константин Аникин отметил, что в XVIII веке на Среднем Урале функционировало более 70 металлургических предприятий, которые не ограничивались литьем пушек и орудийных припасов. Они активно изготавливали как бытовые изделия для местного населения, так и художественные и декоративные предметы.

«Ярким примером такого многопрофильного производства является Нижнетагильский завод, где впервые в России в качестве основы для подносов было применено железо, что позволило придавать им разнообразную форму: прямоугольную, овальную, круглую, многогранную и другие», – подчеркнул куратор выставки.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Помимо этого, на выставке представили различную посуду из Златоустинской стали, кресты и иконы из медного сплава XIX века, подносы, кружки, шкатулки из меди и литья. Также посетители смогут увидеть фотографии семей уральских старообрядцев.

«Династии уральских старообрядцев сыграли важную роль в горнозаводской истории Урала. Церковная реформа патриарха Никона расколола российское общество и способствовала переселению на Урал значительного числа приверженцев старой веры из центральных областей России. Сплоченность и строгость нравов внутри общины, отсутствие вредных привычек, порицание лени делали старообрядцев опорой уральских заводов», – рассказывал автор выставки Свердловского музея.

Среди экспонатов есть и изделия советского периода – металлические подносы с Нижне-Тагильского завода «Эмальпосуда».

Выставка уральского металла продлится по 23 февраля 2026 года.