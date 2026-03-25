В Национальном музее Татарстана открылась выставка «Хранитель тайн: озеро Кабан»

Фото: © Рабия Мамедова / «Татар-информ»

В Национальном музее Республики Татарстан стартовал выставочный проект «Хранитель тайн: озеро Кабан» из цикла «Казань без окраин». Экспозиция посвящена истории озерной системы Кабан.

Выставка включат три раздела. В первом рассказывается об озере как хозяйственно-экологической нише и об истории Ботанического сада, во втором – о символическом освоении пространства через городской фольклор (легенды о ханском кладе, поверья о водяной), в третьем – о социальных практиках и ритуалах досуга (речь идет в том числе о дачной культуре, водных прогулках, гуляньях).

В основе выставки – подлинные предметы из фондов Национального музея РТ. Два экспоната предоставлены музейной коллекцией компании «Нэфис Косметикс»: фрагмент деревянного водопровода второй половины XIX века, найденный на территории предприятия в 2024 году, и ящик для хранения свечей 1902 года. Оба предмета связаны с историей стеариново-свечного и мыловаренного завода братьев Крестовниковых, основанного в Казани 170 лет назад.

«На открытие выставки были приглашены люди, связанные с озером Кабан: префект территории „Старый город“ [Айрат Фаизов], представители Дирекции парков и скверов, ученики 12-й гимназии, которая расположена на побережье. Это показывает, что интерес к озеру не спадает, а поддерживается разными организациями», – отметил на открытии научный сотрудник Национального музея РТ Нияз Хакимов.

Система озер Кабан является одной из крупнейших городских водных систем России. Ее протяженность – 8,6 километра, а глубина достигает 19 метров. В 1806 году на берегу Среднего Кабана был основан Ботанический сад Казанского университета. В XVIII веке на побережье работали 25 мыловаренных и 40 кожевенных мастерских. Во второй половине XIX века возникли заводы братьев Крестовниковых и пивоварня Петцольда. С конца 1860-х годов по озерам ходили пассажирские пароходы.

С озером связана легенда о кладе казанских ханов, утопленном в 1552 году во время взятия столицы ханства войском Ивана Грозного. Около двадцати лет назад на дне Среднего Кабана был найден медный казан с арабской надписью, который, по заключению экспертов, датируется XV веком.

«Мне очень понравилось открытие выставки. Я часто гуляю по набережной, но не знала, что у озера столько преданий. Особенно удивила история про чувашского гусляра: говорят, его гусли так и остались на дне. Теперь буду смотреть на это место по-другому», – поделилась впечатлениями посетительница выставки Алия Галимова.

Выставка «Хранитель тайн: озеро Кабан» работает в 4-м зале Национального музея Республики Татарстан до 20 апреля. Посетить ее можно в том числе по «Пушкинской карте» (инициатива реализуется в рамках национального проекта «Семья»).

