В Национальном музее Татарстана открылась выставка «Они были первыми»

Фото: © «Татар-информ», Салават Камалетдинов

В Национальном музее РТ заработала выставка «Они были первыми», приуроченная к 90-летию первого космонавта, Героя СССР Юрия Гагарина. Выставка рассказывает о достижениях татарстанцев в науке, спорте, искусстве, политике.

«Люди, которые здесь представлены, вошли в историю как первопроходцы в своих областях. Полет Юрия Гагарина в космос был знаменательным событием. Он стал первым человеком, покорившим космическое пространство. Выставка содержит более 300 уникальных экспонатов. Они рассказывают о достижениях ученых и спортсменов, писателей и композиторов, политиков, чья жизнь связана с Татарстаном», - сказал ведущий мероприятия, директор «Дома татарской книги» Айдар Шайхин.

По словам замгендиректора Национального музея по научно-исследовательской работе Светланы Измайловой, на выставке можно ознакомиться с богатейшими коллекциями, собранными сотрудниками Нацмузея в разные столетия.

«Коллекции, собранные в ходе научных экспедиций, передавали также и родственники известных личностей. Здесь можно увидеть людей и предметы, связанные с такими областями, как математика, химия, физика, первым полетом в космос и автомобильными гонками. Также здесь мы можем увидеть предметы первой половины ХХ века, периода становления светской татарской культуры, предметы татарских деятелей, свидетельствующие о богатых достижениях представителей татарской культуры», - сказала она.

На открытие выставки пришла Светлана Курынова - дочь известного советского тяжелоатлета Александра Курынова. Выпускник КАИ, в 1960 году он стал первым олимпийским чемпионом, представлял Казань во всесоюзных и международных соревнованиях.

«Я искренне благодарен сотрудникам музея. Каждый день они вносят свой вклад в увековечение памяти выдающихся людей Татарстана и России. Эта работа очень нужна молодому поколению», - сказала дочь спортсмена.

По словам заведующей домом-музеем академиков Арбузовых Натальи Кареевой, на выставке представлены личные вещи первых академиков Татарстана, химиков Александра и Бориса Арбузовых.

«У Александра Арбузова было много учеников, среди которых первый татарский химик-профессор – Гильм Камай. На выставке представлена рукопись его труда “К вопросу о стереохимии трехвалентного мышьяка” (1941)», - рассказала Кареева.

Заведующая Музеем истории Казанского национального исследовательского технологического университета им. Андрея Туполева Илона Дружинина поблагодарила музей за выставку.

«Спасибо музею за такую содержательную выставку. Изначально Казанский авиационный институт располагался в здании первой мужской гимназии. В нем учились ученый-математик Николай Лобачевский, ученый-химик Александр Бутлеров, спортсмен Александр Курынов, ученый, конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев и др. Увидеть их личные вещи здесь - огромное счастье!», - поделилась она.

После торжественной части для гостей была организована экскурсия. Особое внимание на выставке уделено первопроходцам татарской национальной культуры. Среди экспонатов - книга, подаренная Шигабутдином Марджани его дочери Хава с автографом, прижизненные издания Габдуллы Тукая, костюм Фатимы Ильской для роли Турандот в спектакле «Царевна Турандот» (1920-е гг.), ее личная печать и веер, удостоверение артистки Татарского государственного академического театра, а также концертный костюм Сары Садыковой (1960-е гг.), дирижерская палочка Салиха Сайдашева, рукописи Назиба Жиганова и другие реликвии.

Кроме того, на выставке представлены медали и автограф первого казанского олимпийского чемпиона Александра Курынова, награды, шашки и шахматы международного мастера по шахматам Рашида Нежметдинова, гоночный комбинезон пятикратного победителя «Ралли Дакар» Эдуарда Николаева, из политических деятелей - вещи первого Президента РТ Минтимера Шаймиева – стол-подставка для телефона, напольные часы, глобус и другие. Выставка будет работать до 20 мая.

Зиля Мубаракшина