В Национальном музее Татарстана открылась выставка «Мы русские»

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

В Национальном музее РТ сегодня открылась выставка «Мы русские» из собрания Российского этнографического музея. Программа мероприятий будет действовать с 26 сентября по 10 октября.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

«Наша главная задача — расширить форму культурно-образовательной деятельности для посетителей, чтобы это был не простой приход в музей. Мы, например, сделали ожившие ремёсла, мы предлагаем мастер-классы, то есть вы приходите и можете поучаствовать в мастер-классах по традиционным занятиям, которые были повсеместно распространены по всей России. Во время работы этой выставки мы предлагаем лекции, например, о традиционном русском костюме Казанской губернии. Также запланированы концерты», — рассказала исполняющая обязанности заместителя генерального директора Национального музея РТ Зарина Сафина.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Сегодня прошли разные мастер-классы, посвященные плетению, ткачеству и другим повседневным ремеслам, которые издревле бытовали у людей. Целью обещанных мероприятий является популяризация народного искусства, сохранение культурных традиций, памятников истории и культуры.