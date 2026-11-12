В Национальном музее Татарстана открылась выставка к 190-летию визита Николая I

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ» ​

В Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка «Казанская губерния: к 190-летию визита императора Николая I в Казань». Экспозиция посвящена посещению города российским императором в 1836 году и влиянию его правления на развитие Казанской губернии.

Открытие состоялось в рамках Всероссийской научной конференции «Император Николай I и Казанская губерния: практики консервативной модернизации», объединившей ведущих исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Министр культуры РТ Ирада Аюпова отметила, что обращение к историческому опыту приобретает особое значение в условиях стремительного развития современных технологий, в том числе искусственного интеллекта.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

«Мы с вами живем в непростое время. Сегодня все говорят о доминировании искусственного интеллекта, о том, что создается суперинтеллект. Но сегодня любое государство задумывается о том, как в условиях столь динамично меняющегося мира не утратить принципы цивилизационной культуры. В такие моменты, как никогда, важно привлекать внимание общества к осмыслению ответственности за то, что самое ценное должно быть сохранено в современном укладе, в современном мироустройстве», – подчеркнула Аюпова.

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова поблагодарила руководство Татарстана, Министерство культуры республики и коллектив Национального музея за сохранение исторического наследия. Она отметила, что сотрудничество общества с республикой в области исторического просвещения продолжается уже семь лет.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

«В Татарстане вообще отличаются особой исторической памятью, особым талантом сохранять события нашей истории. Мы на протяжении семи лет изучаем исторические темы вместе с нашими татарстанскими коллегами. И за какую бы тему мы ни взялись – Екатерина II Великая, Петр I, любая тематика, – в Казани есть памятники, в Татарстане есть памятные знаки. То, что в Национальном музее сохранилось такое богатейшее собрание предметов эпохи Николая I, из которого можно собрать выставку, отражающую все направления государственной деятельности, – это тоже очень важно. Благодарю вас за сохранение исторической памяти», – сказала Анна Громова.

Она также подчеркнула уникальность выставки, полностью сформированной из фондов Национального музея РТ без привлечения других музейных собраний.

В ходе церемонии Анна Громова вручила памятные награды, посвященные 15-летию Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, директору Института истории имени Ш. Марджани Академии наук Татарстана Радику Салихову и гендиректору Национального музея республики Айрату Файзрахманову за вклад в историческое просвещение и сохранение культурного наследия.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Радик Салихов, в свою очередь, отметил значимость выставочных проектов для развития исторической науки и доступности музейных коллекций.

«У нас богатейшие коллекции, и, что очень важно, сегодня эти коллекции постоянно экспонируются. Уже существует определенная музейная политика, которая делает их доступными для каждого человека. Наше сотрудничество последних лет создает новую исследовательскую реальность для академической науки, поднимает новые, важные, еще недостаточно изученные проблемы. И предыдущие выставки, и работа нашей конференции – это не просто формальность, это размышление современной российской общественности не только о прошлом, но и о будущем нашего многонационального Российского государства», – отметил Салихов.

Айрат Файзрахманов рассказал о работе над экспозицией. По его словам, одной из главных задач музейной команды стало представление новых аспектов Николаевской эпохи, которая уже отражена в постоянных экспозициях Национального музея и его филиалов.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

«Эпоха Николая I незримо присутствует во всех наших экспозициях: в основной экспозиции Национального музея, в Музее Боратынского, в Музее Льва Николаевича Толстого. И вычленить что-то новое – это большая задача, которую мы, надеюсь, смогли реализовать в рамках этого выставочного проекта. Когда мы смотрим на все, что было сделано в это время, мы видим это не только по нашим столицам, но и по Казани, по нашим уездным городам. Архитектурный каркас этих городов создан именно в это время. Это прежде всего наука, образование и промышленность – то, чем сегодня гордится Республика Татарстан. Базис во многом закладывался именно тогда», – подчеркнул Файзрахманов.

Выставка состоит из четырех тематических разделов: «Николай I и Казань», «Образование и просвещение в Казанской губернии», «Военный блок и внешняя политика» и «Социально-экономическое развитие губернии».

В экспозиции представлены подлинные документы и предметы XIX века: манифест Николая I о вступлении на престол, бронзовая медаль, выпущенная к коронации 1826 года, посуда с императорским вензелем, национальные костюмы народов Поволжья, историческое вооружение, денежные знаки и материалы, связанные с Казанским университетом.

Отдельное внимание уделено посещению императором Казанского Кремля, развитию образования, военному смотру на Арском поле в августе 1836 года, а также социально-экономическим преобразованиям, повлиявшим на развитие Казанской губернии.

Выставка будет работать в Национальном музее Республики Татарстан до 20 января 2027 года. Посетить ее можно по входному билету в музей, в том числе по Пушкинской карте.