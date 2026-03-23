В Национальном музее РТ напомнили о татароязычных программах

В преддверии апреля, «месяца Тукая», сотрудники Национального музея Татарстана рассказали на пресс-конференции «Татар-информа» о татароязычных программах, действующих в музее и его филиалах.

«Традиционно мы говорим о программах, которые звучат на родном татарском языке. В целом на площадках Национального музея и его филиалов реализуется более 55 программ на татарском языке, 32 из них – на площадке музея Тукая», – рассказал генеральный директор Национального музея РТ Айрат Файзрахманов.

Татароязычные программы есть в Литературном музее Габдуллы Тукая, музее истории татарской литературы Шарифа Камала, музее Каюма Насыри, музее-квартире Мусы Джалиля, музее татарской музыки Салиха Сайдашева, а также в основном здании Национального музея и даже в музее «Истории юстиции».

«С помощью наших программ мы формируем языковую среду, среду родного языка. Вместе с театрами и концертами музеи – это тоже пространство, где можно погрузиться в татарский язык», – сказал директор Национального музея.