В Национальном музее с апреля стартует акция «Музейный квартал»

В Национальном музее Республики Татарстан с 1 апреля стартует акция «Музейный квартал».

Отныне посетители смогут открыть для себя сразу 4 филиала Нацмузея на улице Горького по одному билету: Музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина, Музей Е.А. Боратынского, Музей Салиха Сайдашева и татарской музыки, Музей-квартира Мусы Джалиля.

Стоимость единого билета составит 800 рублей. Он будет действовать в течение 3-х календарных дней с момента первого посещения. За это время можно посетить каждый музей единожды.

Билеты предназначены для посетителей старше 18 лет и не распространяются на льготные категории. Их можно приобрести в кассах Национального музея РТ и во всех участвующих филиалах

Акция действует до 1 ноября 2026 года.