В Национальном музее РТ заработали «музей на выезде» и экскурсии для глухонемых

В Национальном музее Татарстана представили инклюзивные проекты «Слышать глазами» и «Музей на выезде». Подробнее о них читайте в репортаже «Татар-информа».

Увидеть «дебютную» экскурсию на русском жестовом языке, видеогид и мобильную экспозицию приехали ученики школы №172.

«Мобильная экспозиция» включает четыре модуля-стенда, на которых расположены «трогательные» экспонаты. Здесь можно потрогать зуб мамонта и акулы, аммонит, советские видео- и фотокамеры, детали татарского национального костюма и старинную домашнюю утварь.

Проект «Музей на выезде» позволяет привезти компактную выставку в дом престарелых или учебное заведение для детей с ограниченными возможностями здоровья. По словам куратора специальных проектов Национального музея РТ Анастасии Мокрополовой, «Музей на выезде» даже может приехать домой к любому желающему — услуга бесплатна.

«Вначале мы планируем посещать школы-интернаты и дома престарелых. Уже ведутся переговоры, составляем план выездов. На самом деле, любой желающий может обратиться к нам в музей», — сообщила журналистам специалист.

О сохранности экспонатов сотрудники музея не беспокоятся — перевозка осуществляется в специальной упаковке, а сама экспозиция собирается на месте. А к тому, что предметы выставки могут случайно уронить, сотрудники всегда готовы.

«Это не музейные экспонаты, не Музейный фонд Российской Федерации, на них нет номеров», — пояснила куратор передвижной выставки.

Как правило, каждый музейный экспонат имеет регистрационный номер, и информация о них занесена в Музейный фонд РФ. Но это не предметы «Музея на выезде». Они были приобретены специально для мобильной выставки — большую часть можно найти на блошином рынке по доступной цене, рассказала Мокрополова.

«Зуб мамонта можно найти на интернет-ресурсах <...>, можно купить на барахолке», — уточнила она в беседе с журналистом «Татар-информа».

Проект «Музей на выезде» стал победителем конкурса грантов «Формула хороших дел». Выездная выставка будет работать постоянно.

Проект «Слышать глазами» создан для людей с нарушениями слуха. При содействии фонда «Милосердие в образовании» и Фонда президентских грантов в Нацмузее и его филиалах появился видеогид на русском жестовом языке. В рамках проекта несколько сотрудников музея также прошли обучение сурдокоммуникации.

«Они смогли овладеть навыками сурдокоммуникации, научились общаться со слабослышащими и изучили русский жестовый язык настолько хорошо, что сейчас могут проводить полноценные экскурсии и занятия для глухих», — объяснила Мокрополова.

В конце обучения музей разработал тематические экскурсии по основной экспозиции Национального музея РТ и его филиалов для глухих и слабослышащих посетителей. Для видеогида на русском жестовом языке сотрудники музея совместно со специалистами по сурдокоммуникации адаптировали тексты о полусотне музейных экспонатов.

«Раньше [слабослышащие] посетители приходили со своими переводчиками. Сейчас они могут подойти индивидуально, и мы сможем что-то рассказать о музее, наших экспозициях и экспонатах», — сказала журналистам заведующая экскурсионно-туристическим отделом Национального музея РТ Маргарита Насырова.

Обучение не ограничилось курсами, много информации Насырова нашла на видеоплатформе YouTube. Оказалось, что нюансы общения со слабослышащими касаются даже цвета одежды. От длительных «сеансов общения» устают глаза, поэтому желательно носить монотонную одежду. В целом опыт проведения экскурсии на жестовом языке Насырова сравнила с англоязычными экскурсиями.

«Опыт такой же, как от общения с иностранцами. У них другой образ мышления», — констатировала Насырова.

Презентация прошла 3 декабря, в Международный день инвалидов, в рамках традиционной акции «Искусство добра». С 1 по 10 декабря в Национальном музее Татарстана и его филиалах проводятся мероприятия для людей с ОВЗ: экскурсии, концерты, лекции и многое другое.