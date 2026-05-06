В Национальном музее РТ вынесли знамя Победы, прошедшее до Берлина

В Национальном музее Республики Татарстан прошла акция «Знамя – символ Победы», посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Из фондов музея торжественно вынесли знамя 280-го артиллерийского полка 146-й стрелковой дивизии, сформированной на территории Татарской АССР. Дивизия участвовала в штурме Берлина. В 1942 году Президиум Верховного Совета ТАССР вручил это знамя полку перед отправкой на фронт. В 1961 году воинская святыня поступила в главный исторический музей республики из Центрального музея Вооруженных сил СССР.

«День Великой Победы – это особое событие. В дни накануне мы стараемся перелистать страницы истории, вновь вспомнить о подвигах наших предков. Особое отношение всегда к боевым знаменам. Это символ и воинская реликвия, которая олицетворяет честь, доблесть, славу», – подчеркнула заместитель Председателя Государственного совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Ирина Терентьева.

Ирина Терентьева Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вынос знамени в экспозицию осуществили курсанты Казанского суворовского военного училища Минобороны РФ. Прозвучали гимны России и Татарстана, а затем память героев почтили минутой молчания.

«Каждая реликвия военных лет – это символ и память. Но знамя, которое прошло от берегов Волги до Берлина, несёт в себе частичку подвига тех людей, которые сражались против фашизма. Непосредственных участников Великой Отечественной войны остаётся все меньше, поэтому подобные мероприятия – большая возможность на необходимость сохранения памяти и традиций», – отметила заместитель генерального директора по учёту и хранению музейных предметов Нацмузея РТ Светлана Измайлова.

Светлана Измайлова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Гостями мероприятия стали дети и подростки, неравнодушные к истории Великой Отечественной войны. Они смогли послушать чтение фронтовых писем в исполнении музейных волонтеров проекта «Дети – детям», а также посетить презентацию и показ документального фильма «Муса Джалиль. Поэт и герой» режиссера А.А. Егорычева.