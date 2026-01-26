В Национальном музее РТ расскажут о жизни и деятельности Мулланура Вахитова

Открытие памятника Муллануру Вахитову, 1985 г.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Национальный музей Республики Татарстан совместно с лекторием «Миллиард.Татар» организует лекцию, посвященную жизни и деятельности татарского политика Мулланура Вахитова.

В рамках мероприятия эксперты обсудят ключевые события из биографии Вахитова: революцию в Казанской губернии, образование ТАССР и период Гражданской войны. Также в центре внимания окажется тема «забытого наследия» политика – несмотря на то, что в центре Казани установлен крупный памятник в его честь, многие горожане не знают, кому он посвящен.

«В новой лекции мы попытаемся разобраться в наследии Вахитова и узнаем его подлинную историю, которая до сегодняшнего дня дошла лишь в отрывках», – отмечают организаторы.

Среди спикеров – генеральный директор Национального музея РТ Айрат Файзрахманов, казанский блогер, краевед и директор Дома-музея В.И. Ленина Марк Шишкин, а также заведующий Музеем татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала Айдар Шайхин. Все они выступят в формате живой беседы.

Для посетителей мероприятия Национальный музей проведет авторскую экскурсию по экспозиции, посвященной Муллануру Вахитову и ТАССР.

Лекция состоится в Национальном музее РТ (Кремлевская, 2) 30 января в 18:00. Каждый спикер выступит в течение 20 минут, после чего будет организована сессия вопросов и ответов.

Подробности – в телеграм-канале лектория «Миллиард.Татар».