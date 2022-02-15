Казанцы могут бесплатно увидеть подлинники Моабитских тетрадей в Нацмузее РТ

Сегодня жители и гости Казани могут увидеть подлинник Моабитских тетрадей – стихотворений, написанных поэтом Мусой Джалилем в берлинской тюрьме в годы войны. Уникальный экспонат будет доступен только один день, затем он вновь вернется в фонды музея.

Отметить день подлинника с Нацмузеем Татарстана желающие могут совершенно бесплатно – сегодня вход в музей свободный.

«Наверное, одной из главных задач ныне живущих является сохранение памяти и передача достоверных исторических сведений подрастающему поколению о событиях Великой Отечественной войны. Важно, чтобы наше литературное наследие являлось достоянием всей республики, ведь именно оно воспитывает в нас любовь к родине, родному краю и нашим близким», – сказала первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

Ежегодно почетная миссия вынесения Моабитских тетрадей возлагается на разных выдающихся людей Татарстана. Сегодня это право было предоставлено директору театра имени Габдуллы Кариева, поэтессе, лауреату премии имени Мусы Джалиля Луизе Янсуар.

«Невероятно волнительно держать в руках Моабитские тетради. Я всегда задаю себе вопросы: кто есть герой сегодня? И кто он герой в неспокойное и мирное время? Муса Джалиль остается героем своего времени, и мне кажется, его главный посыл нам – это сохранить наш мир и созидать его», – поделилась она, поблагодарив Нацмузей за предоставленную возможность.

Память выдающегося татарского поэта была почтена в этот день минутой молчания. В мероприятии приняли участие видные деятели культуры республики, студенты Казанского театрального училища, которые прочли стихи поэта-героя. До торжественной церемонии к памятнику Джалиля были возложены цветы.

«Моабитские тетради» – цикл стихотворений Мусы Джалиля, написанный им в Моабитской тюрьме. Сохранились два блокнота, в которых содержатся 93 стихотворения. Стихотворения написаны на татарском языке: в первом блокноте арабской, во втором — латинской графикой.