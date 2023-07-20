В Национальном музее РТ представили китайскую коллекцию композитора Назиба Жиганова

Сегодня в казанском Национальном музее РТ открылась фондовая выставка «Жёлтый аист из Поднебесной. Китайская коллекция музея композитора Назиба Жиганова». Презентация экспозиции прошла при участии заместителя генерального консула КНР в Казани Хань Минъюй.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В музее представлены уникальные экспонаты мемориальной коллекции: произведения декоративного искусства, фотографии из личного архива Жиганова, пластинки с китайской традиционной музыкой, нотные и книжные издания, а также автографы композитора.

«Рождение этой выставки состоялось благодаря народу Китайской Народной Республики. Идея выставить на обозрение музейные предметы, которые связаны с Китаем и именем Назиба Жиганова, родилась

после одного из концертов китайских студентов Казанской консерватории в стенах Национального музея. Композитора интересовала музыкальная индустрия в мировом масштабе, он подробно изучал то, что объединяет культуру всех народов мира. Он проявлял большой интерес к пентатонике, которая лежит в основе и татарской, и китайской музыки», — рассказал заведующий музеем‑квартирой Назиба Жиганова Алексей Егоров.

В Китае Назиб Жиганов побывал в 1957 году в составе официальной делегации деятелей Советского искусства и культуры. Поездка длилась месяц и стала важным событием в жизни композитора.

«Казанская консерватория известная в Китае, и множество студентов приезжают в столицу Татарстана, чтобы начать здесь обучение. Представленная выставка — хороший способ обмена между культурами двух стран, особенно музыка — это словно мост, который соединяет наши народы. Культурный обмен будет развиваться теснее, чтобы люди налаживали между собой коммуникацию», — отметил замгенконсула Хань Минъюй.

Представленные фотографии были сделаны 80 лет назад, на них Жиганов запечатлел поездку в Пекин и Шанхай. Он встречался с артистами ансамбля народного искусства, был в Пекинской опере, участвовал на занятиях дирижерского класса в Шанхайской консерватории.

«Он часто расшифровывал иероглифы, хотел пристраститься к зарубежной литературе, изучить язык. Но самым важным приобретением стали впечатления и знания о древней, богатой и многообразной цивилизации Китая», — пояснил экскурсовод.

В завершение встречи для гостей состоялся концерт студентов из Китая, обучающихся в Казанской консерватории имени Назиба Жиганова.