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В Национальном музее РТ представили китайскую коллекцию композитора Назиба Жиганова
Сегодня в казанском Национальном музее РТ открылась фондовая выставка «Жёлтый аист из Поднебесной. Китайская коллекция музея композитора Назиба Жиганова». Презентация экспозиции прошла при участии заместителя генерального консула КНР в Казани Хань Минъюй.
В музее представлены уникальные экспонаты мемориальной коллекции: произведения декоративного искусства, фотографии из личного архива Жиганова, пластинки с китайской традиционной музыкой, нотные и книжные издания, а также автографы композитора.
«Рождение этой выставки состоялось благодаря народу Китайской Народной Республики. Идея выставить на обозрение музейные предметы, которые связаны с Китаем и именем Назиба Жиганова, родилась
после одного из концертов китайских студентов Казанской консерватории в стенах Национального музея. Композитора интересовала музыкальная индустрия в мировом масштабе, он подробно изучал то, что объединяет культуру всех народов мира. Он проявлял большой интерес к пентатонике, которая лежит в основе и татарской, и китайской музыки», — рассказал заведующий музеем‑квартирой Назиба Жиганова Алексей Егоров.
В Китае Назиб Жиганов побывал в 1957 году в составе официальной делегации деятелей Советского искусства и культуры. Поездка длилась месяц и стала важным событием в жизни композитора.
«Казанская консерватория известная в Китае, и множество студентов приезжают в столицу Татарстана, чтобы начать здесь обучение. Представленная выставка — хороший способ обмена между культурами двух стран, особенно музыка — это словно мост, который соединяет наши народы. Культурный обмен будет развиваться теснее, чтобы люди налаживали между собой коммуникацию», — отметил замгенконсула Хань Минъюй.
Представленные фотографии были сделаны 80 лет назад, на них Жиганов запечатлел поездку в Пекин и Шанхай. Он встречался с артистами ансамбля народного искусства, был в Пекинской опере, участвовал на занятиях дирижерского класса в Шанхайской консерватории.
«Он часто расшифровывал иероглифы, хотел пристраститься к зарубежной литературе, изучить язык. Но самым важным приобретением стали впечатления и знания о древней, богатой и многообразной цивилизации Китая», — пояснил экскурсовод.
В завершение встречи для гостей состоялся концерт студентов из Китая, обучающихся в Казанской консерватории имени Назиба Жиганова.
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