В Национальном музее РТ отпразднуют Навруз-байрам

С 16 по 27 марта в Национальном музее Республики Татарстан пройдет ряд праздничных мероприятий, посвященных Наврузу.

В частности, 16 марта для посетителей музея подготовили несколько программ. Они пройдут с 10 до 14 часов.

Гостей ожидает театрализованное занятие «Навруз-байрам», включающее путешествие по весенним праздникам народов Поволжья, интерактивные игры на логику и сообразительность, знакомство с уникальными экспонатами музея. Все желающие станут частью театрализованного представления, интерактивных заданий, творческих мастер-классов и веселых народных игр.

Кроме того, посетителей ждет детективная история «Герои Навруза» от Владислава Хабарова. Там можно будет пройти квест по следам древних традиций, разгадать загадки и головоломки, встретиться с персонажами праздника и погрузиться в культуру разных народов.