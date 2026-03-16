Культура 16 марта 2026 09:22

В Национальном музее РТ отпразднуют Навруз-байрам

Фото: © Михаил Захаров /«Татар-информ»

С 16 по 27 марта в Национальном музее Республики Татарстан пройдет ряд праздничных мероприятий, посвященных Наврузу.

В частности, 16 марта для посетителей музея подготовили несколько программ. Они пройдут с 10 до 14 часов.

Гостей ожидает театрализованное занятие «Навруз-байрам», включающее путешествие по весенним праздникам народов Поволжья, интерактивные игры на логику и сообразительность, знакомство с уникальными экспонатами музея. Все желающие станут частью театрализованного представления, интерактивных заданий, творческих мастер-классов и веселых народных игр.

Кроме того, посетителей ждет детективная история «Герои Навруза» от Владислава Хабарова. Там можно будет пройти квест по следам древних традиций, разгадать загадки и головоломки, встретиться с персонажами праздника и погрузиться в культуру разных народов.

#нацмузей рт #Науруз
В топе
Оперный певец, ушедший в водители-операторы КМУ: «Не хотел становиться рабом продюсера»

15 марта 2026
«Воспитываются настоящие патриоты»: В Казани стартовал чемпионат ПФО по киокусинкай

15 марта 2026
