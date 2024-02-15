В Национальном музее РТ откроется фестиваль «Оперный карнавал»

Завтра в Национальном музее Республики Татарстан состоится открытие X Фестиваля оперного и исполнительного искусства «Оперный карнавал». Начнет его «Свет далекой звезды» — концерт памяти Дании Мирсаяповой, заслуженного работника культуры РТ.

«Мирсаяпова — уникальный специалист в области сцены движения. Это очень важный элемент и драматического театра, оперного, и в принципе любого театра. Ученики Дании по сей день работают в театрах по всей России», — подчеркнул заведующий музеем Назиба Жиганова Алексей Егоров.

Егоров рассказал, что каждый «Оперный карнавал» открывается концертом-посвящением кому-то из ушедших мастеров татарской оперной сцены. Ранее, в частности, были организованы события, посвященные Назибу Жиганову, Ниязу Даутову и Рафаэлю Сахабиеву.

«В рамках фестиваля ежегодно проводятся концерты-посвящения корифеям кафедры», — заметила художественный руководитель проекта и заведующая кафедрой музыкального театра Альфия Заппарова.