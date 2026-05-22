В Национальном музее РТ началась реконструкция при поддержке ТВ-3

В Национальном музее Республики Татарстан при поддержке телеканала ТВ-3 началось проведение реконструкции летней площадки, которая расположена во внутреннем дворе здания Гостиного двора XIX века и включает в себя: ремонт деревянных домиков, декинга (прим. – уличное деревянное покрытие) и центральной сцены-ракушки.

Реконструктивные работы проводятся с соблюдением мер безопасности и оптимизируют работу площадки, что позволит сохранить ее функционирование в летний период. До конца сентября 2026 года на территории национального музея планируется ежемесячное проведение 6-8 мероприятий общегородского и частного характера: концертов, показов мод, презентаций журналов и книг, просмотров фильмов и других праздничных и культурных мероприятий.

Летняя площадка, расположенная во внутреннем дворе здания Гостиного двора, вмещает до 2000 человек. Каждый желающий может ознакомится со всей актуальной информацией и следить за ходом ее реконструкции в режиме онлайн, посетив Интернет-ресурсы музея.

Национальный музей Республики Татарстан был основан как Казанский городской научно‑промышленный музей в 1894 году, а торжественное открытие состоялось 5 апреля 1895 года. Сегодня музейное собрание Национального музея РТ насчитывает более 950 тысяч единиц хранения.

Для съемок собственных проектов телеканал ТВ-3 часто выбирает разные регионы России и рассказывает истории о простых героях из народа – добрых, справедливых и готовых всегда прийти на помощь, вне зависимости мистический ли это сериал или захватывающий детектив. В преддверии своего дня рождения телеканал решил поддержать реконструкцию Национального музея Республики Татарстан.

«Официальным спонсором реконструкции выступил федеральный телеканал ТВ‑3, который окажет финансовую поддержку для реновации в рамках будущего благоустройства и повышения комфорта посетителей музея в летний период. В результате выполненных реконструктивных работ на площадке, отвечающей всем техническим и эстетическим требованиям, можно будет проводить еще больше грандиозных мероприятий для наших гостей», – рассказал генеральный директор Национального музея Республики Татарстан Айрат Файзрахманов.

Руководитель регионального отдела продвижения телеканала ТВ-3 в Казани Ольга Бронникова заявила, что мир ТВ-3 – это разнообразие форматов: от художественных фильмов, добрых мультфильмов для самых маленьких, до детективных историй и мистических проектов.

«Это тот самый телеканал, который напоминает о том, что истинные герои живут рядом и каждый из нас способен стать частью большого дела. В этом году мы стали частью реконструкции летнего дворика на территории главного музея Республики, что является важным шагом в развитии культурного пространства региона», – добавила Бронникова.