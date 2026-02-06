В Национальном музее РТ и его филиалах пройдут масленичные гулянья

Празднование Масленицы в Нацмузее РТ в 2023 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 10 по 22 февраля в Национальном музее Республики Татарстан и его филиалах пройдут масленичные гулянья, костюмированные представления, мастер-классы, квесты и так далее. Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения.

В Нацмузее РТ состоится квест в виде интеллектуально-подвижной игры в жанре сказочного детектива. Участники узнают о дружбе народов, разгадают загадки и найдут похищенный подарок, который жители Волжской Булгарии будто бы приготовили своим соседям на Масленицу.

Кроме того, для посетителей музея подготовят программу с театральным представлением со скоморохами, народными играми и рассказами о традициях праздничной недели. Программу дополнит мастер-класс по изготовлению куклы Петрушки, а завершит мероприятие чаепитие с блинами.

В музее Горького и Шаляпина пройдет экскурсия и мастер-класс по выпечке традиционных булочек в форме жаворонков и солнышек.

В музее Боратынского гости познакомятся с казанскими традициями прощания с зимой и особым характером каждого дня масленичной недели. Посетителей ждут хороводы, игры и блины.

В Доме-музее В. И. Ленина ожидается интерактивная костюмированная программа для школьников от 7 до 10 лет, с историей и традициями праздника гостей будут знакомить с помощью познавательных игр. По окончании мероприятия – опять-таки чаепитие с блинами.