В Национальном музее РТ 6 мая вынесут дошедшее до Берлина знамя Победы

В Национальном музее Республики Татарстан 6 мая в 11:00 пройдет торжественная акция «Знамя – символ Победы», посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Министерстве культуры РТ.

Из фондов музея торжественно вынесут знамя 280-го артиллерийского полка 146-й стрелковой дивизии, сформированной на территории Татарской АССР. Дивизия участвовала в штурме Берлина. В 1942 году Президиум Верховного Совета ТАССР вручил это знамя полку перед отправкой на фронт. В 1961 году воинская святыня поступила в главный исторический музей республики из Центрального музея Вооруженных Сил СССР.

Согласно сообщению, вынос знамени в экспозицию осуществят курсанты Казанского суворовского военного училища Минобороны РФ. Прозвучат гимны России и Татарстана, объявят минуту молчания.

В программе мероприятия – чтение фронтовых писем в исполнении музейных волонтеров проекта «Дети – детям», а также презентация и показ документального фильма «Муса Джалиль. Поэт и герой» режиссера А.А. Егорычева.