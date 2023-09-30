В Национальном банке РТ прошел день открытых дверей

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Сегодня Национальный банк Республики Татарстан был открыт для всех желающих, последний раз день открытых дверей проводился здесь в 2019 году. В программе были мастер-классы по определению платежеспособности денежных знаков, демонстрация кассовой техники с наглядным пересчетом банкнот и монет и многое другое.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

«Проводимые нами мастер-классы и лекции нацелены на обучение финансовой грамотности и в целом на привлечение внимания к этой теме. Граждане могут повысить знания в сфере финансов и получить ответы на свои вопросы», — рассказал «Татар-информу» сотрудник Нацбанка РТ.

Была также проведена лекция, посвященная противодействию финансовому мошенничеству. Были организованы активности для детей: финансовая викторина, сбор пазлов из купюр и денежный ростомер, раскраски и разные ребусы.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Всего работники Национальный банк по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ ожидают сегодня около 500 гостей.