В «Хазинэ» откроется выставка Виктора Аршинова к 80-летию начала Великой Отечественной

В залах Национальной художественной галереи «Хазинэ» открывается выставка, посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны «Славным сынам и дочерям посвящается». На ней будут представлены работы заслуженного деятеля искусств, народного художника Татарстана, заслуженного художника России Виктора Аршинова. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила старший научный сотрудник галереи Разиля Ильясова.

«Становление творчества Виктора Аршинова пришлось на период позднего советского времени – 70-90-е годы. В то время многие его современники старались работать в угоду партийной идеологии, чтобы не быть названными формалистами. В связи с этим уникальность работ Аршинова в том, что он, оставаясь партийным художником, не уходил в дебри соцреализма. Он был верен себе, своему видению. И эту самодостаточность он сохранил», –рассказала Ильясова.

Она отметила, что его работы очень метафоричны и аллегоричны. Его творчество, пронизанное глубоким чувством гражданственности, сложными философскими смыслами, несет в себе черты глубокого поиска и новаторства.

«После окончания Московского художественного училища, художник серьезно увлекся поэзией. Среди его кумиров – Белла Ахмадуллина, Роберт Рождественский и другие. В этот момент он создает целую серию работ, посвященных конкретному поэту. На экспозиции будут представлены свежие серии, не выставлявшиеся ранее – по творчеству Анны Ахматовой и Иосифа Бродского. Сам художник очень гордится этими работами», – поделилась Ильясова.

Символично, что художник, чьи работы будут представлены на выставке, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны, – дитя Победы. Виктор Аршинов родился в 1945 году. Экспозиция, куда войдут около 100 работ художника, представит собой ретроспективу эволюции его творческого пути. На выставке будут экспонироваться живописные и графические произведения Виктора Аршинова из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, а также личного собрания художника.