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В Национальной библиотеке Татарстана пройдут Новогодние семейные чтения
В Национальной библиотеке Татарстана 15 декабря пройдет акция «Новогодние семейные чтения вслух. Живая классика».
Акция пройдёт одновременно на 300 площадках России. В программе ежегодного предновогоднего проекта чтения литературных произведения всей семьей по ролям, а также мастер-классы от известных казанских театральных актеров.
Подготовить творческий номер с чтением отрывка из любого выбранного литературного произведения и выступить на большой сцене может вся семья или два её представителя (родитель и ребёнок от 7 лет).
Для участия необходимо подать заявку до 29 ноября. Подробная информация в официальном телеграм-канале Национальной библиотеки.
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