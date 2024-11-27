В Национальной библиотеке Татарстана пройдут Новогодние семейные чтения

В Национальной библиотеке Татарстана 15 декабря пройдет акция «Новогодние семейные чтения вслух. Живая классика».

Акция пройдёт одновременно на 300 площадках России. В программе ежегодного предновогоднего проекта чтения литературных произведения всей семьей по ролям, а также мастер-классы от известных казанских театральных актеров.

Подготовить творческий номер с чтением отрывка из любого выбранного литературного произведения и выступить на большой сцене может вся семья или два её представителя (родитель и ребёнок от 7 лет).

Для участия необходимо подать заявку до 29 ноября. Подробная информация в официальном телеграм-канале Национальной библиотеки.