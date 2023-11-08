В Национальной библиотеке РТ прошла выставка редких книг

В Национальной библиотеке Республики Татарстан провели выставку «Вековые традиции духовного образования» посвященную редким книгам.

На выставке представили редкие книги и рукописи 17-начала 20 веков из фондов библиотеки Казанской православной духовной семинарии, Научной библиотеки имени Н. И. Лобачевского КФУ и Национальной библиотеки РТ.

«Мы начинаем празднование 300-летия нашей духовной школы, и, Слава Богу, что к подготовке этих мероприятий подключились очень многие люди. Для нас особенно отрадно и радостно, что все эти мероприятия проходят под эгидой, под пристальным вниманием и поддержке, Раиса РТ Минниханова Рустама», - рассказал Самойленко Владимир ректор Казанской православной духовной семинарии митрофорный протоиерей.

Ректор говорит, что по представленным книгам преподавать не могут, так как есть соответствующие учебники и пособия, но если вдруг у учеников появится необходимость, то любой воспитанник может прикоснуться к ним.

На выставке были представлены книги с автографами второй половины 18 века. Одной из них стала книга Дмитрия Ростовского, принадлежащая преподавателю семинарии Моноколову Ефиме, посвященная старообрядчеству. Автограф Ростовского Дмитрия расположен на тринадцати страницах: на каждой странице по одному слову, он был оставлен в 1782 году.

В конце открытия мероприятия директору Национальной библиотеки РТ Тимерзяновой Мадине подарили уникальную рукописную лимитированную книгу и наградили медалью «За заслуги в просвещении, духовности, здоровье, творчестве».