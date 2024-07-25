Молодежь из стран БРИКС собралась на форуме в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Национальной библиотеке Татарстана 25 июля прошел форум мусульманской молодежи стран – участниц БРИКС «Созидание. Ответственность. Лидерство». Событие стало продолжением программы мероприятий Премии Священного Корана.

К дискуссии присоединились участники конкурса, молодежь из стран БРИКС. Открыл ее чтец из Бахрейна Мохамед Самир Мохамед Магахед.

Как отметил первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан хазрат Аббясов, название премии глубоко символично.

«Каждый человек должен эти этапы в жизни проходить: созидать, ответственно подходить к работе, ставить себе новые направления. Эти принципы заложены и в нашей религии», – сказал хазрат.

В своем выступлении он вспомнил татарскую пословицу: « Хәрәкәттә – бәрәкәт» – «В движении благодать».

«К этому призывает нас Всевышний. Конечно, могут быть ошибки, но это тоже опыт», – сказал Рушан Аббясов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Молодежь – это те, кому предстоит строить и развивать свое будущее и будущее родной страны, поделился мнением ректор Гуманитарного университета имени Мохаммада бин Зайда Халифа Мубарак Аз-Захири. Внимание на ответственность молодежи перед старшим поколением за будущее также обратила заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

Представители из ОАЭ, Ирана и Египта рассказали о связи религии с принципами толерантности. Гость из Арабских Эмиратов Мохамед Ганем Аль-Мухейри подчеркнул, что все мусульмане практикуют этот базовый принцип, равно как созидание, ответственность и лидерство. По его словам, в рамках терпимости навязывание культуры неприемлемо.

Вслед за ними г лава Департамента культуры ДУМ РФ Ренат Абянов рассказал о проектах, которые реализуются Духовным управлением в целях популяризации религии в кругу светской молодежи. Одним из таких проектов является «Разговор по душам» – театрализованная постановка, в которой артисты стараются объяснить смыслы учения в художественном действии.

«Массовая культура утягивает за собой мусульманскую молодежь, поэтому мы решили расширить незримые границы мечети. Проекты должны дать молодежи ощущение сопричастности», – считает Ренат Абянов.

Подобная постановка состоится завтра, 26 июля, во время церемонии закрытия Премии Священного Корана. Сам конкурс чтецов проходит в рамках программы по популяризации ислама и исламского искусства.

В Татарстане молодежный форум международного масштаба проходит впервые, но работа с молодежью, в частности мусульманской, ведется давно.

«Казань готова всегда быть площадкой для международных встреч. Хороший итог будет, если мы укрепим международные молодежные связи. В этом плане наследие Всемирного фестиваля молодежи для нас много значит», – заключила Сабирова.