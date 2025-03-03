В Национальной библиотеке РТ пройдет цикл мероприятий к Международному женскому дню

Цикл мероприятий «Мода во времени и пространстве» пройдет 6 марта в Национальной библиотеке в преддверии Международного женского дня.

Программу в 14:30 откроет выставка «Несмолкаемый крик моды: мода во время и после Великой Отечественной войны 1941-1945 годы». Экспозиция познакомит с иллюстрациями легендарных отечественных журналов мод 1940-х годов и станет ретроспективным обзором послевоенной моды. Посетители выставки узнают, как мода отражала изменения в обществе и культуре, и какое влияние исторические события оказали на стиль и предпочтения людей той эпохи. На открытии выставки ожидается иммерсивный показ моделей 40-х годов XX века. Необходима предварительная регистрация.

Об истории советской моды в 20-м веке и о русском стиле в мировой модной индустрии расскажет доцент кафедры Дизайна Института технологии легкой промышленности моды и дизайна КНИТУ-КХТИ, член Союза дизайнеров России, историк моды Гульнара Гарифуллина. Для участия также необходима предварительная регистрация. Лекция начнется в 15:00.

Как создать собственный идеальный образ и выглядеть стильно каждый день, как гармонично сочетать классику и современные тренды, спортивный и деловой стиль, и как развивать свой бренд одежды – в 17.00 на мастер-классе расскажет персональный стилист, модный инфлюенсер Исмаил Сафиулов. Регистрация на мастер-класс.

Об уникальной технологии изготовления театральных костюмов, которая позволяет изделиям выглядеть сшитыми вручную в 19:00 расскажет дизайнер и модельер Екатерина Борисова. Также она расскажет, каким образом этническую одежду татар представляли во Франции в одном из современных fashion-пространств. Регистрация по ссылке.

Организаторы мероприятия - Национальная библиотека РТ, Институт технологии легкой промышленности КНИТУ, Институт дизайна и пространственных искусств КФУ, Казанский государственный институт культуры.