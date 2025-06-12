В Национальной библиотеке РТ открылась выставка «Книги о России»

Фото: пресс-служба Национальной библиотеки РТ

В Национальной библиотеке Татарстана ко Дню России открылась выставка «Книги о России», на которой представлены издания, посвященные истории и культуре страны, ее выдающимся правителям, полководцам и народам. Об этом сообщает пресс-служба Национальной библиотеки РТ.

Экспозиция разместилась в классическом читальном зале и включает литературу, раскрывающую многовековой путь российского государства.

Выставка ориентирована как на старшеклассников, так и на взрослую аудиторию. Ее цель – сформировать интерес к отечественной истории, укрепить патриотические ценности и чувство гордости за страну.