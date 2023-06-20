В Национальной библиотеке РТ откроется выставка фото и арт-объектов об удмуртах OLOMARNO

В Национальной библиотеке РТ в ближайшее воскресенье, 25 июня, откроется выставка фото и арт-обектов, созданных художником Максимом Агафоновым и навеянных удмуртскими образами, символами и традициями.

«Увидеть выставку OLOMARNO в Национальной библиотеке РТ можно будет до середины августа – примерно в течение двух месяцев», – уточнили в пресс-службе организации.

До Казани выставку могли увидеть жители и гости Ижевска, там она открылась в марте, отметили в пресс-службе Национальной библиотеки. Название ее происходит от удмуртского слова «оломар», которое переводится как «что-то/неизвестно что». Сам автор объясняет это тем, что хоть он и вырос в удмуртской деревне Квардавозь Игринского района, но в его детстве там не было ни удмуртских танцев, ни традиционных удмуртских костюмов, ни удмуртских обрядов, и теперь в своих работах он использует и пытается осмыслить элементы, символику удмуртской культуры.

«В своих работах я изображаю элементы, которые как бы являются частью удмуртов и частью меня, но которые появились в моей жизни гораздо позже, уже во взрослой жизни», – подчеркивает сам автор.

Экспонаты разместятся в правом крыле библиотеки у выходов на террасу. Открытие выставки намечено на 13.00, Максим Агафонов проведет экскурсию по своей выставке. Следом, в 14.00, состоится встреча с художником в формате artist talk. Ее модератором выступит куратор выставки Александр Скобеев. Участие в мероприятиях бесплатное, но нужна предварительная регистрация по ссылке.

Выставка OLOMARNO, подчеркивают в Национальной библитеке, проходит в рамках опен-колла «Выставки/күргәзмәләр».