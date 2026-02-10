news_header_top
Общество 10 февраля 2026 12:23

В Национальной библиотеке РТ пройдет ярмарка вакансий 21 февраля

В Национальной библиотеке Республики Татарстан 21 февраля 2026 года состоится масштабная ярмарка вакансий, приуроченная ко Дню защитника Отечества, сообщили в пресс-службе Минтруда. Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Кадры» для участников СВО, их семей, а также всех желающих узнать о трудовых возможностях в регионе.

Посетителей ожидают представители 18 ведущих предприятий и организаций города Казани и Республики Татарстан: АО «Завод Элекон», Федеральное казенное предприятие «Казанский государственный пороховой завод», АО «Казанский вертолетный завод», АО «Казанькомпрессормаш», Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова (филиал ПАО Туполев), АО «Сетевая компания», АО «Нэфис-Косметикс», а также работодатели из сферы медицины, транспорта, муниципальных предприятий, силовых структур и других отраслей.

Будут представлены около 3000 актуальных вакансий, а пройти собеседование можно будет прямо на месте с 10:00 до 14:00.

В программе мероприятия:

  • Мини-ярмарка изделий участников СВО и их семей, открывших собственное дело.
  • Бесплатные консультации от специалистов Центра занятости, Социального фонда, МСЭК, Министерств здравоохранения и образования, центра «Мой бизнес».
  • Мастер-классы по VR-профориентации, специальные занятия для женщин.
  • Экскурсии по Национальной библиотеке РТ.
  • Беседа с участниками СВО.
  • Урок мужества от Героя России Р.Р. Баксикова.
  • Фотовыставка «История успеха участников СВО».
  • Консультации по социальным, медицинским, образовательным и юридическим вопросам.

Все услуги мероприятия являются бесплатными.

Приглашаются участники СВО, их семьи, а также все, кто желает попасть на новую для себя вакансию, узнать о возможностях развития, получить полезную консультацию или вдохновиться историями успеха татарстанцев.

#ярмарка вакансий #национальная библиотека рт #минтруда рт
