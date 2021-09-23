В Нацбиблиотеке Татарстана состоится массовый каллиграфический арт-перформанс

В Национальной библиотеке Татарстана 23 сентября пройдет акция, участники которой смогут создать уникальный коллективный арт. Получившиеся картины будут выставлены в Универсальном зале.

Чтобы принять участие, с полудня до 8 часов вечера посетители могут подойти в холл рядом с Выставочным залом, где им выдадут инструменты и проведут короткий мастер-класс по каллиграфии.

Арт будет создаваться вместе с профессиональным каллиграфом Айзатом Мингазовым, сообщает пресс-служба Нацбиблиотеки РТ.