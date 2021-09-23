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Ру Тат
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23 сентября 2021  03:40

В Нацбиблиотеке Татарстана состоится массовый каллиграфический арт-перформанс

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В Национальной библиотеке Татарстана 23 сентября пройдет акция, участники которой смогут создать уникальный коллективный арт. Получившиеся картины будут выставлены в Универсальном зале. 

Чтобы принять участие, с полудня до 8 часов вечера посетители могут подойти в холл рядом с Выставочным залом, где им выдадут инструменты и проведут короткий мастер-класс по каллиграфии. 

Арт будет создаваться вместе с профессиональным каллиграфом Айзатом Мингазовым, сообщает пресс-служба Нацбиблиотеки РТ. 

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