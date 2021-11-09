В Нацбиблиотеке Татарстана пройдет лекция о новой криптовалюте-архиваторе

В Нацбиблиотеке Татарстана 11 ноября состоится лекция на татарском языке «Криптэнкэ: первая полезная криптовалюта-архиватор», посетители которой узнают о структуре и методе новой криптовалюты. Об этом сообщается на сайте учреждения.

«Криптэнкэ, в отличии от других криптовалют имеет полезную функцию и может быть архиватором, увеличивающим плотность информации в два-три раза по отношению к современным архиваторам», — отмечается в сообщении.

Лекцию будет читать Надир Багавеев. Начало в 18.30. Зарегистрироваться на лекцию можно по ссылке.