news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Наука и образование
9 ноября 2021  00:21

В Нацбиблиотеке Татарстана пройдет лекция о новой криптовалюте-архиваторе

news_top_970_100

В Нацбиблиотеке Татарстана 11 ноября состоится лекция на татарском языке «Криптэнкэ: первая полезная криптовалюта-архиватор», посетители которой узнают о структуре и методе новой криптовалюты. Об этом сообщается на сайте учреждения. 

«Криптэнкэ, в отличии от других криптовалют имеет полезную функцию и может быть архиватором, увеличивающим плотность информации в два-три раза по отношению к современным архиваторам», — отмечается в сообщении. 

Лекцию будет читать Надир Багавеев. Начало в 18.30. Зарегистрироваться на лекцию можно по ссылке.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное