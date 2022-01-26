В Нацбиблиотеке Татарстана прочитают лекцию о казанском авангарде

30 января в Национальной библиотеке Татарстана пройдет бесплатная лекция «Все, что вы хотели знать о казанском авангарде 1920-х». Она состоится в преддверии премьеры фильма-исследования казанского авангарда «Республика 99».



Лекцию прочитает Ольга Улемнова – искусствовед и основной специалист по казанскому авангарду. Она расскажет о том, как Русская революция повлияла на художественную ситуацию, как авангардисты на недолгое время получили возможность управлять развитием искусства в молодом советском государстве и что из этого получилось.

Особое внимание лектор уделит Первой государственной выставке искусства и науки в Казани, состоявшейся в мае 1920 года, и покажет, какую роль она сыграла в развитии казанского авангарда, зародившегося в середине 1910-х годов.



Начало лекции в 16.30. Для участия необходима предварительная регистрация .

