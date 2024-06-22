Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Нацбиблиотеке Татарстана показали фильм о татарском понятии «моң»
В Национальной библиотеке Татарстана 21 июня прошел премьерный показ документального фильма «Моң. Аңлатма» («Мон. Объяснение»). Режиссером картины выступил заместитель главного редактора интернет-газеты «Реальное время» — музыкант, журналист, писатель и культуртрегер Радиф Кашапов.
«Этот фильм — не мое мнение про „моң“. Кто я такой, чтобы говорить про „моң“? Но там есть люди, которые делятся своими мыслями. Эти мысли я отобрал и выстроил в историю», — подчеркнул создатель картины.
Фильм посвящен непереводимому татарскому слову «моң». Приглашенные эксперты, среди которых нашлось место музыкантам, литературоведам, поэтам и лингвистам, рассуждают о значении и корнях этого слова. Благодаря кинооператору и документалисту Юрию Гвоздю в фильм вошло последнее интервью певца Ильхама Шакирова, в котором он дал свое определение этом понятию. «Моң — это моң», — сказал артист.
Фильм «Моң. Аңлатма» снят при финансовой поддержке Министерства культуры РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»