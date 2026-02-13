В Нацбиблиотеке Татарстана начали формировать фонд книг об исламском финансировании

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первые 86 книг об исламском финансировании передали в Фонд Национальной библиотеки Татарстана. Событие организовано при поддержке Агентства инвестиционного развития РТ.

«Первая книга, которую я хотела бы преподнести от Агентства инвестиционного развития РТ, – это перевод стандартов AAOIFI , который мы делаем каждый год. Мы считаем, что эта книга является своего рода стандартом для финансовых институтов и базовой основой во всем мире, созданной нашими коллегами из AAOIFI , которые сегодня здесь», – сказала руководитель Агентства Талия Минуллина.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Напомним, что в Казани открылся представительский центр по развитию исламских финансов Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI). В церемонии передачи книг участвовал руководитель представительства Амьер Аль-Муса.

«Этот книжный фонд является операционной системой данного эксперимента по партнерскому финансированию. Важно, чтобы опыт России в этой сфере был достоверным, надежным, признавался во всем мире. Для этого он должен начинаться с правильной точки отсчета, руководствоваться правильными принципами, а не импровизацией» – заявил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан в числе четырех российских регионов участвует в эксперименте по партнерским финансам, который стартовал 1 сентября 2023 года, а затем его продлили до осени 2028-го.

«Фраза «исламские финансы» не должна отпугивать представителей других религий, есть и другие названия. Назовите его партнерским финансированием или этическим, суть остается одна: его корни – Ближний Восток и исламские народы. Это еще один инструмент, чтобы нам с вами было комфортно жить. Представители любой религии могут к этому инструменту обратиться, в этом нет никаких проблем», – сказал на церемонии муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Наиболее значимыми поступлениями стали «Введение в исламские финансы» муфтия Мухаммада Таки Усмани, «Настольная книга по исламским финансам» Мухаммеда Кабира Хассана, «Исламский банкинг» Андрея Журавлева, «Фикх имущественных отношений» Рафика аль-Мисри.

Передача книг состоялась при участии ДУМ РТ, КФУ, Агентства инвестиционного развития РТ, Финансового дома «Амаль», ПАО «Сбербанк», Ак Барс Банка и других организаций. Поступление существенно усиливает научно-образовательную базу Нацбиблиотеки Татарстана по исламской экономике, финансовому праву и стандартам партнерских финансов.