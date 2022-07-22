В Нацбиблиотеке состоятся мастер-классы по актерскому мастерству и встреча с Идиатуллиным
Национальная библиотека РТ приглашает татарстанцев поучаствовать во всероссийском дне чтения вслух «Живая классика». Программа дня размещена в группе учреждения во «ВКонтакте».
Так, весь день в холле для посетителей будет работать фотозона. Программу открывает мастер-класс на татарском по выступлению на публике и сценической речи от Фаниса Зиганшина. Занятие состоится в 12.00, нужна предварительная регистрация по ссылке.
Также в это же время мастер-класс по актерскому мастерству проведет Илья Славутский.
В 2 часа дня для ребят до 12 лет пройдут «Читашки вслух» — участники смогут прочитать отрывки или полное содержание любимых произведений под аккомпанемент мультиинструменталистки Регины Рокитянской. Чтецам нужно предварительно заполнить заявку по ссылке.
В это же время состоятся выступления чтецов на разных языках — уфимский электронщик-экспериментатор Марат Татурас будет оказывать музыкальное сопровождение.
Программа завершается творческой встречей с Шамилем Идиатуллиным и Екатериной Шпицей. Посетители смогут встретиться с авторами в 4 часа дня, нужна предварительная регистрация.