В Нацбиблиотеке РТ студенты КазГИК представили авторские фильмы о войне
Сегодня, 20 июня, в преддверии Дня памяти и скорби, в Национальной библиотеке Татарстана состоялось творческое мероприятие «Они прошли по той войне». Главными участниками программы стали студенты Казанского института культуры.
В честь памятной даты студенты 4-го курса мастерской Резеды Фасхутдиновой КазГИК показали телевизионные очерки-портреты «Музы не молчат» о выдающихся деятелях культуры, литературы и искусства Республики Татарстан, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Студенты в своем фильме рассказали о писателях Афзале Шамове, Абдрахмане Абсалямове, Аделе Кутуе, актрисе и певице Галие Кайбицкой, солистке Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Мунире Булатовой, композиторе Энвере Бакирове, художнике Харисе Якупове.
Художественным руководителем работ стала кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный работник культуры РТ Ильсеяр Шигапова. Она пояснила, что творческие работы уже были представлены в самом Институте культуры.
По ее словам, работы вызвали большой интерес и собрали в зале множество людей. Шигапова также обратила внимание на исторический контекст сегодняшнего дня.
«20 июня памятно и тем, что в этот день в 1945 году в Москву из Берлина было привезено Знамя Победы, которое водружали на Рейхстаг 1 мая», – заметила она.
Кроме того, учащиеся 2-го курса из мастерской Вячеславы Куликовой представили видеоклипы на стихи поэтов-фронтовиков: Фатиха Карима, Сибгата Хакима, Наби Даули, Нура Баянова, Заки Нури. Студенты привели моменты биографий татарских поэтов, продемонстрировали их редкие фотографии.
По мнению студентов КазГИК, чтобы создать убедительный видеоклип на основе текста, необходимо прожить его.
«Мы пропускали эти произведения через себя. При создании произведения о Великой Отечественной войне нужно понимать, что там были наши близкие, и только тогда мы осознаем, какая это была трагедия. Наши идеи шли только из души», – убеждены они.
На сцене также представили спектакль по произведениям поэтессы Ольги Берггольц «Ленинградская поэма». В постановке сыграли студенты 1-го курса из мастерской Алексея Барыкина.
Ильсеяр Шигапова поделилась подробностями создания фильмов и подготовки к показу. Все съемки проходили в Казани.
«В работе о Сибгате Хакиме фигурировала площадь Свободы. Фильм о женщинах войны снимался в музее-квартире Мусы Джалиля. Часть работ снималась в кинопавильонах нашего института. Естественно, локация должна работать на раскрытие тем. Один фильм мы снимали за городом, в лесу. С архивными кадрами нам помогало телевидение. Во многом нас поддержал телеканал «Татарстан Ильсеяр Шигапова Новый век», с которыми мы сотрудничаем, там учатся и наши бывшие студенты», – пояснила она.
В 2025 году в России отметили 80-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне.