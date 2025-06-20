В Нацбиблиотеке РТ студенты КазГИК представили авторские фильмы о войне

Сегодня, 20 июня, в преддверии Дня памяти и скорби, в Национальной библиотеке Татарстана состоялось творческое мероприятие «Они прошли по той войне». Главными участниками программы стали студенты Казанского института культуры.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

В честь памятной даты студенты 4-го курса мастерской Резеды Фасхутдиновой КазГИК показали телевизионные очерки-портреты «Музы не молчат» о выдающихся деятелях культуры, литературы и искусства Республики Татарстан, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Студенты в своем фильме рассказали о писателях Афзале Шамове, Абдрахмане Абсалямове, Аделе Кутуе, актрисе и певице Галие Кайбицкой, солистке Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Мунире Булатовой, композиторе Энвере Бакирове, художнике Харисе Якупове.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Художественным руководителем работ стала кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный работник культуры РТ Ильсеяр Шигапова. Она пояснила, что творческие работы уже были представлены в самом Институте культуры.

По ее словам, работы вызвали большой интерес и собрали в зале множество людей. Шигапова также обратила внимание на исторический контекст сегодняшнего дня.

«20 июня памятно и тем, что в этот день в 1945 году в Москву из Берлина было привезено Знамя Победы, которое водружали на Рейхстаг 1 мая», – заметила она.

Кроме того, учащиеся 2-го курса из мастерской Вячеславы Куликовой представили видеоклипы на стихи поэтов-фронтовиков: Фатиха Карима, Сибгата Хакима, Наби Даули, Нура Баянова, Заки Нури. Студенты привели моменты биографий татарских поэтов, продемонстрировали их редкие фотографии.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

По мнению студентов КазГИК, чтобы создать убедительный видеоклип на основе текста, необходимо прожить его.

«Мы пропускали эти произведения через себя. При создании произведения о Великой Отечественной войне нужно понимать, что там были наши близкие, и только тогда мы осознаем, какая это была трагедия. Наши идеи шли только из души», – убеждены они.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

На сцене также представили спектакль по произведениям поэтессы Ольги Берггольц «Ленинградская поэма». В постановке сыграли студенты 1-го курса из мастерской Алексея Барыкина.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Ильсеяр Шигапова поделилась подробностями создания фильмов и подготовки к показу. Все съемки проходили в Казани.

«В работе о Сибгате Хакиме фигурировала площадь Свободы. Фильм о женщинах войны снимался в музее-квартире Мусы Джалиля. Часть работ снималась в кинопавильонах нашего института. Естественно, локация должна работать на раскрытие тем. Один фильм мы снимали за городом, в лесу. С архивными кадрами нам помогало телевидение. Во многом нас поддержал телеканал «Татарстан Ильсеяр Шигапова Новый век», с которыми мы сотрудничаем, там учатся и наши бывшие студенты», – пояснила она.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

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