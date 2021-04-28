В Нацбиблиотеке РТ расскажут об особенностях культуры лямбирских татар-мишарей

В выставочном зале Национальной библиотеки Татарстана пройдет презентация фольклорного сборника «Народные песни лямбирских татар-мишарей». Об этом ИА «Татар-информ» рассказала автор книги — заведующий отделом развития народного творчества ГБУ «Таткультресурцентр» Лилия Зиганшина.

«Изучить особенности народного творчества лямбирских татар-мишарей мне было интересно еще со времен учебы в консерватории. Я и сама мишарка, мне было интересно узнать больше о песенном наследии мишарей. А толчком к более подробному изучению этого пласта послужило знакомство с ансамблем „Дуслык“ из Мордовии. Я услышала их выступление на фольклорном фестивале „Тугәрәк уен“ в Свердловской области и просто влюбилась в песни этих бабушек», — рассказала Зиганшина.

На презентации посетители не только узнают об истории создания сборника, особенностях фольклорного творчества лямбирских татар-мишарей, но и смогут услышать песни этнической группы в исполнении фольклорных ансамблей Казанской консерватории и «Дуслык» Лямбирского района Республики Мордовия, фолк-группы Zakaria, народного фольклорно-эстрадного ансамбля «Мишар» Чувашской Республики.

Мероприятие также посетят представители Министерства культуры Республики Татарстан, Всемирного конгресса татар, Дома дружбы народов и Казанской государственной консерватории имени Жиганова.

Сборник «Народные песни лямбирских татар-мишарей» увидел свет в 2019 году. В него вошли ноты и тексты 55 песен на татарском языке с переводом, комментарии к каждой композиции, а также компакт-диск с 20 песнями, записанными во время экспедиции Лилии Зиганшиной в Республику Мордовия.

Издание продолжает серию книг «Памятники татарского народного музыкального творчества» казанской консерватории имени Жиганова, посвященных музыкально-поэтическому фольклору татар, живущих за пределами Республики Татарстан.

Проведение презентации запланировано на 29 апреля в 17:30.