В Нацбиблиотеке РТ пройдет встреча с писателем Булатом Хановым

В Нацбиблиотеке Татарстана состоится презентация книги российского писателя, лауреата премий «Лицей» и «Звездный билет» Булата Ханова «Ибупрофен». Автор расскажет о том, как создавалось произведение, и ответит на вопросы читателей.

«Книга о будущем, которое уже наступило. Здесь изощренно преследуют инакомыслящих, шантажируют мигрантов роботами и повально смотрят стримы в новогоднюю ночь», — отмечают в пресс-службе учреждения.

В 2019-м Булат Ханов стал победителем в номинации «Современная проза» национальной премии для молодых авторов, организованной Роскультцентром. Кроме того, согласно журналу Forbes, он входит в топ-30 самых перспективных россиян молодого поколения.

Для участия в мероприятии нужна предварительная регистрация по ссылке.