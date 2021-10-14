В Нацбиблиотеке РТ пройдет очередная лекция о самых дорогих научных игрушках
15 октября в Нацбиблиотеке Татарстана состоится еженедельная научно-популярная лекция «Самые дорогие научные игрушки человечества, часть 2». Спикером выступит преподаватель физики Рамиль Ибрагимов, сообщается на сайте учреждения.
Речь пойдет о LIGO — гравитационно-волновой обсерватории, первой в своем роде линейке с погрешностью в одну миллионную долю размера атома. Мероприятие начнется в 19.30.
Вход бесплатный, необходимо заранее зарегистрироваться через личные сообщения Instagram-аккаунта @phyzic.club.