В Нацбиблиотеке РТ пройдет очередная лекция о самых дорогих научных игрушках

15 октября в Нацбиблиотеке Татарстана состоится еженедельная научно-популярная лекция «Самые дорогие научные игрушки человечества, часть 2». Спикером выступит преподаватель физики Рамиль Ибрагимов, сообщается на сайте учреждения.

Речь пойдет о LIGO — гравитационно-волновой обсерватории, первой в своем роде линейке с погрешностью в одну миллионную долю размера атома. Мероприятие начнется в 19.30.

Вход бесплатный, необходимо заранее зарегистрироваться через личные сообщения Instagram-аккаунта @phyzic.club.