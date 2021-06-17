В Нацбиблиотеке РТ пройдет лекция об антистрессе и эффективности

24 июня в Национальной библиотеке Татарстана пройдет лекция Валерии Маршаловой — кандидата наук, которая в течение 14 лет работает в подразделении компании ИКЕА, занимается стратегическим направлением работы с сообществами в России, Европе, Китае. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Спикер выступит с лекцией на тему «Антистресс и эффективность: как это работает?». Она поделится опытом, как быть ответственной за реализацию стратегии в 16 странах мира и при этом «оставаться счастливой женой, мамой, подругой, сестрой, не забывая есть, спать, дышать».

Вход бесплатный, необходимо зарегистрироваться.

Начало в 18.30.