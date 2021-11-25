В Нацбиблиотеке РТ презентуют книгу о проекте «Сказки о золотых яблоках»

В субботу, 27 ноября, в Национальной библиотеке Татарстана состоится презентация книги «Искусство во дворах. Прогулки по Альметьевску». Это совместный проект паблик-арт-программы «Сказки о золотых яблоках» и независимого издательства «Юлбасма», сообщает пресс-служба программы.

Книга создавалась три года, в ней рассказывается об уникальном опыте художников, превративших Альметьевск в столицу паблик-арта. Она написана для детей и взрослых и издана на двух языках — русском и татарском.

В книге «Искусство во дворах. Прогулки по Альметьевску» можно узнать о том, что такое паблик-арт, какие стили, жанры и направления существуют в этом искусстве. При этом рассказ ведется через истории, которые скрываются за арт-объектами «Сказок о золотых яблоках» в Альметьевске.

В проекте принимали участие уличные художники из России, Италии, Уругвая, Ирана, Испании и Валенсии. Совместно с альметьевцами они превратили город на юго-востоке Татарстана в столицу паблик-арта.

Презентация книги пройдет в рамках фестиваля «Текст» при участии иллюстратора Гузель Гариповой, сценариста Ярослава Косинова, поэтессы и переводчика Йолдыз Минуллиной и других.