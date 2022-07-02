В Нацбиблиотеке РТ презентуют документальный фильм «Биляр. Кладовая наследия»

9 июля в Национальной библиотеке РТ пройдет показ научно-популярного документального фильма «Биляр. Кладовая наследия». Подготовка и работа над фильмом велись на протяжении года командой «11:11 STUDIOS», режиссером картины выступил Бай Хайруллин. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

«Фильм приоткроет зрителям завесу тайн Биляра — средневекового, некогда „Великого города“. В более широком историческом срезе билярское пространство в долине реки Малый Черемшан — это уникального место силы, отражающее многовековые события и традиции от эпохи бронзы до наших дней», — говорится в сообщении.

Кинокартина «Биляр. Кладовая наследия» подарит зрителям возможность узнать секреты сакрального источника «Святой ключ», «обойти» более 800 гектаров старинного города Биляра, а также познакомиться с богатым наследием народов, проживающих в Волго-Камье.

Показ фильм состоится 9 июля в 15.00 в Национальной библиотеке Республики Татарстан.