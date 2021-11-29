В Нацбиблиотеке РТ презентовали книгу с комиксами о муралах Альметьевска

В Национальной библиотеке Татарстана в рамках фестиваля «Текст» состоялась презентация книги «Искусство во дворах. Прогулки по Альметьевску». Об этом сообщает пресс-служба проекта «Сказки о золотых яблоках».

Мероприятие прошло при участии иллюстратора Гузель Гариповой, сценариста Ярослава Косинова, выпускающего редактора Гузель Хасановой, куратора паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» Екатерины Удаловой и других участников.

На презентации жителям и гостям Татарстана рассказали о том, как проводилась работа над изданием. Ее издатели отметили, что несмотря на малый объем издания это информационно насыщенный путеводитель, написанный понятным читателю языком. Спикер назвали книгу многослойной – здесь есть рисунки, цитаты, фотографии, комиксы. В печати есть варианты на русском и татарском языках — «Искусство во дворах. Прогулки по Альметьевску» («Урамнарга чыккан сәнгать. Әлмәт гизү»).

Издание рассказывает о том, что такое паблик-арт, какие стили, жанры и направления существуют в искусстве, через истории, которые скрываются за арт-объектами «Сказок о золотых яблоках» в Альметьевске. В ходе презентации куратор «Сказок о золотых яблоках» Екатерина Удалова поделилась интересными деталями о том, как создавались арт-объекты в Альметьевске. Выступил и сценарист Ярослав Косинов — идея комиксов принадлежит ему, а воплотила ее иллюстратор Гузель Гарипова.

Оценили и перевод издания на татарский язык. По мнению коллег, Йолдыз Минуллина сделала книгу особенно колоритной. Тексты на татарском языке получились информативными и в то же время в разговорном, дружественном стиле.