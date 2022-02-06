В Нацбиблиотеке РТ представят поэтическое творчество Юрия Ларионова

В Выставочном зале Национальной библиотеки РТ пройдет презентация книги заслуженного работника культуры РТ Юрия Ларионова. Казанцам Ларионов более известен в должности заместителя директора ТАГТОиБ имени Джалиля, однако на этой встрече он откроет публике скрытую доселе грань своих способностей – поэтическую.

По словам самого Юрия Ларионова, сборник стихотворений «И верить искренне, что вечен…» вобрал в себя творческие искания поэта разных лет и на разные темы. Некоторые из них были опубликованы на страницах «Литературной газеты» и в других профессиональных альманахах под псевдонимом.

«Я пишу стихотворения, сколько себя помню. Наверное, впервые я излил то, что чувствую на бумаге, когда мне было лет девять. Конечно, в сборник вошли только лучшие образцы», – поделился Ларионов.

Свое мнение о творчестве Юрия Ларионова в предисловии к сборнику оставил народный поэт Татарстана Ренат Харис.

«Ладья его творчества, в основном, бороздит море любовной лирики, которое иногда штормит или дремлет в штиле, иногда бьется о скалы и стонет от боли или играет волнами, сверкающими золотыми солнечными лучами, вдохновляя своего капитана на поэтические подвиги. В отличие от лермонтовского парусника, не ищущего счастья, ладья Юрия Ларионова мучительно и самозабвенно ищет его, ибо на борту вместе с поэтом находится женщина, с которой он вышел в бурлящее от чувств море», – пишет поэт.

Презентация запланирована на 9 февраля. Начало – в 14.00.